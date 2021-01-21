США останутся непоколебимыми в своей поддержке Украины, - и.о. посла США

Украина должна оставаться устойчивой против роSSийской агрессии.

США останутся непоколебимыми в своей поддержке Украины, - и.о. посла США
Кристина Квин
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Соединенные Штаты останутся непоколебимыми в своей поддержке Украины, чтобы она была надежно защищенной в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым.

Об этом заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин по случаю инаугурации нового президента США Джо Байдена. Соответствующее видео обнародовало посольство США в Украине.

"Пока новоизбранный президент и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики Соединенных Штатов в ближайшие месяцы, позвольте заверить вас в одном: США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке Украины, чтобы она была богатой, демократической и свободной, надежно защищенной в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против роSSийской агрессии", - сказала дипломат.

Напомним, Джозеф Байден стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Сегодня в Вашингтоне состоялась инаугурация нового лидера страны.

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