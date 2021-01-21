В Европарламенте призвали остановить "Северный поток-2" из-за ареста Навального

Депутаты обратились к ЕС с требованием добавить причастных к аресту в санкционные списки ЕС .

Депутаты Европарламента призвали к полному пересмотру отношений с Россией и свертыванию строительства "Северного потока-2" в связи с арестом роSSийского оппозиционера Алексея Навального.

С таким призывом обратились депутаты Европарламента во время дебатов с участием главы внешней политики ЕС Жозепа Борреля, сообщается на сайте Европарламента.

Депутаты призвали роSSийские власти немедленно освободить Алексея Навального. Они также обратились к ЕС с требованием добавить причастных к аресту в санкционные списки ЕС .

Вместе с тем несколько депутатов призвали к более активным усилиям Евросоюза для привлечения РФ к ответственности за нарушение прав человека и политизации роSSийской судебной системы.

"Несколько депутатов призвали ЕС , а также некоторые национальные правительства и региональные органы власти окончательно прекратить работы по достройке трубопровода "Северный поток-2" - как средство введения надлежащих экономических санкций против роSSийских властей", - сообщается на сайте Европарламента по итогам заседания.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. Газопровод готов на 94%, РоSSии осталось достроить небольшой участок в датских водах.

После введения очередных санкций со стороны США роSSийская компания "Газпром" признала, что ей, возможно, придется прекратить или отложить строительство "Северного потока - 2".

Впоследствии первая европейская компания - концерн Bilfinger SE - вышла из строительства "Северного потока-2".