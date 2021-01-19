Главу КСУ Тупицкого не пустили в помещение суда и рабочий кабинет

В пресс-службе суда заявили, что отстраненный от должности Тупицкий "должен выполнять административные функции главы суда".

Главу КСУ Тупицкого не пустили в помещение суда и рабочий кабинет
Фото: facebook/Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Сотрудники Управления государственной охраны не пустили в Конституционный суд отстраненного от должности главу КСУ Александра Тупицкого, вернувшегося с отдыха в ОАЭ.

Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

"Сегодня, 19 января, работники УГО без уведомления о причинах в очередной раз не допускают Главу КСУ Александра Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет", - говорится в сообщении.

Сам Тупицкий назвал действия УГО "очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность главы КСУ, препятствованием выполнению им своих служебных обязанностей, направленным на блокирование работы суда в целом".

В пресс-службе суда отметили, что Тупицкий отстранен от должности, однако административные функции как глава суда он должен исполнять. "Неосуществление административных функций Главы Суда приведет к дестабилизации работы всей учреждения", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 декабря "Схемы" опубликовали разговор главы КСУ Тупицкого, свидетельствующий о его причастности к судейскому мошенничеству. В расследовании журналистов отмечается, что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске. Тупицкий, бывший на тот момент заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, тогда уже сотрудничавшего с правоохранителями и осуществившего запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода" (г. Зугрэс), в завладении которым сейчас подозревается Татьков. Представитель президента в КС отметил, что "Пленки Тупицкого" являются основанием для его отстранения.

28 декабря Офис генпрокурора вызвал Тупицкого для вручения подозрения, однако глава КСУ не пришел "по уважительной причине". После этого Офис генпрокурора направил подозрение Тупицкому по почте.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. Представитель президента в КСУ Федор Вениславский назвал отстранение Тупицкого "фактически вынужденным шагом президента".

В КСУ заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий. В суде призвали отменить указ об отстранении Тупицкого и пригрозили президенту уголовной ответственностью. В Офисе генпрокурора утверждают, что отстранение главы КСУ является законным.

Очередной съезд судей Украины, который должен назначить судью КСУ, четырех членов Высшего совета правосудия и избрать новый состав Совета судей Украины, состоится в марте.

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