"Европейская солидарность" сообщила о победе своего кандидата на выборах мэра Борисполя

Владимир Борисенко получил 28,42% голосов.

"Европейская солидарность" сообщила о победе своего кандидата на выборах мэра Борисполя
Фото: kyiv-oblast.eurosolidarity.org

Кандидат от партии «Европейская Солидарность» Владимир Борисенко победил на выборах городского головы Борисполя. Об этом сообщает пресс-служба "ЕС" со ссылкой на данные ТИК.

По данным Бориспольской городской территориальной избирательной комиссии, Борисенко получил 28,42% голосов, более чем на полторы тысячи голосов опередив провластного кандидата, которого поддерживала коалиция «Слуги народа», ОПЗЖ и «Батькивщины».

«Искренне благодарен всем избирателям за высокий уровень поддержки команды «Европейской Солидарности». Спасибо за то, что сделали сознательный выбор в пользу лучшего кандидата! Верю, что Владимир сделает Борисполь комфортным городом европейского уровня», - написал в Facebook лидер «Европейской Солидарниости», экс-президент Петр Порошенко.

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