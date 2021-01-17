Великобритания хочет провести саммит G7 в июне

Британский премьер также пригласил принять участие во встрече Австралию, Индию и Южную Корею.

Великобритания имеет намерение провести в июне 2021 года первую за почти два года личную встречу членов G7 на курорте Карбис-Бэй в графстве Корнуолл.

Об этом пишет reuters.com.

Британский премьер-министр Борис Джонсон отметил, что он хочет использовать британское председательство в Большой семерке для достижения консенсуса по "приведению в себя мировой экономики от кризиса COVID-19 в интересах свободной торговли и устойчивого развития".

Прошлогоднюю встречу G7, которую должен был провести президент США Дональд Трамп, отменили из-за пандемии. Поэтому в последний раз лидеры Великобритании, Германии, Франции, США , Италии, Японии, Европейского союза и Канады собирались в 2019 году во французском городе Биарриц.

Газета Sunday Telegraph заявила, что британское правительство надеется, что это событие станет поводом для первой поездки Джо Байдена в Европу после того, как он станет президентом 20 января.

"Я не думаю, что он побывает где-нибудь еще до Большой семерки, кроме, возможно, Канады", - цитирует газета анонимный источник в британском правительстве. Джонсон также пригласил принять участие в саммите Австралию, Индию и Южную Корею.

Напомним, послы стран "Большой семерки" в Украине под председательством Великобритании продолжат поддержку Украины в проведении реформ.