Великобритания хочет провести саммит G7 в июне

Британский премьер также пригласил принять участие во встрече Австралию, Индию и Южную Корею.

Великобритания хочет провести саммит G7 в июне
Фото: ukrinform.ua

Великобритания имеет намерение провести в июне 2021 года первую за почти два года личную встречу членов G7 на курорте Карбис-Бэй в графстве Корнуолл.

Об этом пишет reuters.com.

Британский премьер-министр Борис Джонсон отметил, что он хочет использовать британское председательство в Большой семерке для достижения консенсуса по "приведению в себя мировой экономики от кризиса COVID-19 в интересах свободной торговли и устойчивого развития".

Прошлогоднюю встречу G7, которую должен был провести президент США Дональд Трамп, отменили из-за пандемии. Поэтому в последний раз лидеры Великобритании, Германии, Франции, США, Италии, Японии, Европейского союза и Канады собирались в 2019 году во французском городе Биарриц.

Газета Sunday Telegraph заявила, что британское правительство надеется, что это событие станет поводом для первой поездки Джо Байдена в Европу после того, как он станет президентом 20 января.

"Я не думаю, что он побывает где-нибудь еще до Большой семерки, кроме, возможно, Канады", - цитирует газета анонимный источник в британском правительстве. Джонсон также пригласил принять участие в саммите Австралию, Индию и Южную Корею.

Напомним, послы стран "Большой семерки" в Украине под председательством Великобритании продолжат поддержку Украины в проведении реформ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Степанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитатьСтепанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитать
В Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспортаВ Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспорта
В ЕС начали получать первые дозы вакцины ModernaВ ЕС начали получать первые дозы вакцины Moderna
ВАКС отменил арест мобильного телефона экс-директора аэропорта "Борисполь" ДыхнеВАКС отменил арест мобильного телефона экс-директора аэропорта "Борисполь" Дыхне
Кулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о ЗеленскомКулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о Зеленском
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия планирует достроить первую ветку "Северного потока-2" в июне - BloombergРоSSия планирует достроить первую ветку "Северного потока-2" в июне - Bloomberg
Великобритания ужесточает локдаун из-за новой волны COVID-19Великобритания ужесточает локдаун из-за новой волны COVID-19
Советник президента: надеемся на проведение саммита в нормандском формате уже в 2021 годуСоветник президента: надеемся на проведение саммита в нормандском формате уже в 2021 году
Массовую вакцинацию необходимо провести не позднее марта-апреля, иначе будет катастрофа, - ПорошенкоМассовую вакцинацию необходимо провести не позднее марта-апреля, иначе будет катастрофа, - Порошенко
Великобритания опубликовала текст 1246-страничного торгового соглашения с ЕСВеликобритания опубликовала текст 1246-страничного торгового соглашения с ЕС
Великобритания и ЕС согласовали условия торговли после BrexitВеликобритания и ЕС согласовали условия торговли после Brexit
Минрегион хочет возобновить работу архитектурно-строительного контроляМинрегион хочет возобновить работу архитектурно-строительного контроля
США и Великобритания расширили санкции против Кадырова и его окруженияСША и Великобритания расширили санкции против Кадырова и его окружения
Харьковский горсовет изменил регламент, чтобы провести первую сессию без КернесаХарьковский горсовет изменил регламент, чтобы провести первую сессию без Кернеса
Азербайджан хочет создать новый путь между Арменией и Карабахом раньше, чем по договоренностиАзербайджан хочет создать новый путь между Арменией и Карабахом раньше, чем по договоренности
Последние новости
Подгружаем последние новости