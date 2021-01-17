В ОРДЛО анонсировали одностороннюю передачу Украине пленных

Конкретная дата передачи удерживаемых лиц пока не называется.

Оккупационные администрации ОРДЛО в одностороннем порядке передадут украинской стороне группу лиц, которых незаконно удерживали на оккупированных территориях.

Об этом сообщают роSSийские СМИ со ссылкой на заявление марионеточной власти.

Сообщается, что в эту группу включены женщины, старики и те, кто имеет тяжелые заболевания. Все эти люди не участвовали в боевых действиях.

Конкретная дата передачи удерживаемых лиц пока не называется.

Напомним, 29 декабря 2019 года в свои семьи на подконтрольную правительству Украины территорию вернулось 76 граждан, в том числе 12 военнослужащих, находившихся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса.

Последний обмен на Донбассе состоялся 16 апреля. Офис президента сообщил, что из плена освободили 20 украинцев. В контролируемых Россией группировках "ДНР" и "ЛНР" заявили, что украинская сторона передала 14 человек.

Украинская сторона в составе ТКГ предлагала провести обмен пленными до 24 декабря этого года. По словам советника по информационной политике Алексея Арестовича, продолжалась "практическая работа" по подготовке очной встречи в "нормандском формате".

РоSSийская сторона со своей стороны заявляла, что разблокирует вопрос взаимного освобождения удерживаемых людей только после согласования дорожной карты реализации минских соглашений в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и ее одобрения Верховной Радой.

В ноябре Украина передала роSSийской стороне списки из 11 человек для взаимного освобождения до конца года.

В декабре представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш сообщил, что РоSSия продолжает блокировать взаимный обмен удерживаемыми лицами, требуя от Украины принять "мирный план", предложенный представителями оккупированных территорий Донбасса.

В декабре Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей освобождения из застенков оккупантов ожидает 251 гражданин Украины.