ВАКС продлил расследование дела ОАСК до 17 марта

Ранее ВАКС оставил без удовлетворения три заявления об отводе следственного судьи по делу ОАСК.

Высший антикоррупционный суд со второй попытки удовлетворил ходатайство детективов и продлил до 17 марта срок досудебного расследования по делу Окружного административного суда Киева .

Об этом информирует Центр противодействия коррупции.

"Теперь у детективов есть еще два месяца для сбора доказательств, завершения экспертиз и т.д.", - говорится в сообщении.

Ранее следственный судья ВАКС из-за несоблюдения требований действующего законодательства вернул ходатайство детектива НАБУ о продлении срока досудебного расследования по делу ОАСК. Также ВАКС оставил без удовлетворения три заявления об отводе следственного судьи по делу ОАСК.

Напомним, 13 января ВАКС отказался дополнительно продлить срок досудебного расследования по делу о создании преступной организации и захвате власти судьями ОАСК, в частности его главой Павлом Вовком.

6 января судья ВАКС Андрей Бицюк вернул детективам НАБУ ходатайство о продлении сроков расследования по делу о создании преступной организации и захват власти судьями ОАСК. Бицюк ранее также отказал в применении принудительного привода главы ОАСК Павла Вовка на заседание по избранию ему меры пресечения. Вовк не приходит в суд уже более трех месяцев.

17 июля прошлого года главе ОАСК, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучен ии записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. На этих записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче поддельных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.