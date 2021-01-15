В Украине продолжаются акции протеста из-за повышения цен на газ, люди перекрывают трассы

В Киеве r ФЛПвцам на Майдане присоединился новый протест - "Стоп тарифный геноцид".

В городах Украины продолжаются акции протеста из-за повышения цен на газ. Сегодня протестовали в Киеве , в других городах люди перекрывают трассы.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Местное издание "Одесский курьер" сообщает, что сегодня в городе снова протестовали из-за повышения тарифов для населения на газ, электричество, водопровод и отопление.

Фото: uc.od.ua

Также в Чернобаевке Херсонской области перекрыли трассу, передает местное издание "Херсонцы".

Фото: Бахтияр Шарипов Митинг под Херсонской ОГА

Фото: Бахтияр Шарипов Херсон

Черкасское издание "Прочерк" сообщило, что аналогичную акцию протеста устроили в Черкассах. Местные жители собрались у стен Черкасской облгосадминистрации, чтобы выразить свое отношение к повышению тарифов и собрать подписи, чтобы обратиться к власти.

Фото: procherk.info

Фото: procherk.info Под стенами Черкасской облгосадминистрации

В Полтаве сегодня также протестуют из-за высоких цен на газ. Некоторые из митингующих предлагает выход: из-за ситуации, сложившейся с тарифами, областной совет стоит, по их мнению, распустить, передает издание Kolo.News.

Фото: kolo.news

Фото: kolo.news

Фото: kolo.news

Фото: kolo.news

Местное издание "Ратуша" сообщило, что сегодня на автомобильной дороге Н-10 в селе Ямница (Ивано-Франковская область) местные жители непрерывно ходят по пешеходному переходу и затрудняют движение транспорта.

Кроме того, сегодня на Майдане Независимости в центре Киева прошла акция против повышения тарифов. Митингующие требуют от властей инициировать "реальное уменьшение тарифов на газ и его распределение". Также, по словам участников акции протеста, Кабинет министров должен отменить постановление №1325 от 28.12.2020 года, которое повышает стоимость электроэнергии для населения.

Кроме предпринимателей из движения "SaveФОП", которые еще с декабря протестуют против введения кассовых аппаратов, на Майдане Независимости появилась еще одна акция протеста, организованная общественной инициативой "Стоп тарифный геноцид", сообщило "Громадське радіо".

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль просил АМКУ и СБУ разобраться с причинами "газовых" протестов. По его мнению, протесты происходят не только из-за повышения цены на газ и тарифов на его распределение, но и "с целью политических манипуляций".

На фоне протестов власть проводила несколько совещаний о возможностях снижения тарифов. Результатом стало предложение ввести фиксированную стоимость в 6,99 грн за кубометр газа до конца карантина или отопительного сезона (31 марта). Также эта цена действует для продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" предприятиям ТКЭ. Соответствующее изменение предлагается внести в постановление о введении ПСО от 19.10.2017 №867.

Кроме того, премьер-министр заявил, что правительство разработает годовой газовый продукт, когда цена на газ для потребителей будет фиксироваться на год. Это защитит граждан от непредсказуемого роста цен.