В зоне ООС провели учения противотанковые мотопехотные бригады

Военные отработали свои действия во время возможного прорыва вражеских танков и БМП.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе провели тренировку противотанковые резервы Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что на одном из самых танкоопасных направлений противотанкисты мотопехотных бригад отработали свои действия во время возможного прорыва вражеских танков и БМП.

Руководитель занятий рассказал, что подобные мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения. Их главная цель - поддержание на высоком уровне знаний, навыков и боевого духа личного состава расчетов.

Фото: facebook.com/pressjfo

"Если вражеским танкам удастся прорвать первую линию обороны - они наделают много беды. Потери будут и среди наших военнослужащих, и среди мирного населения прифронтовых селений. Поэтому первая задача - уничтожить броневики и защитить людей. Вторая задача - сохранение жизни и здоровья подчиненных. После уничтожения цели расчет должен как можно скорее покинуть свою позицию. От этого и зависит выживание подразделения. Поэтому и тренируемся", - рассказал командир противотанкового расчета с позывным "Джордж".

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo

Напомним, в сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский посетил полигон "Широкий Лан", где впервые применили Javelin.