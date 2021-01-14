Бывшая посол США при ООН Пауэр возглавила USAID

Новая руководительница организации намерена сосредоточиться на противостоянии COVID-19, изменениях климата, гуманитарных кризисах и тому подобное.

Бывшая посол США при ООН Пауэр возглавила USAID
Саманта Пауер

Избранный президент США Джо Байден назначил бывшего посла США при ООН Саманту Пауэр главой Агентства США по международному развитию (USAID).

"Ведущий голос гуманного и принципиального участия Америки в мире, она сплотит международное сообщество и будет сотрудничать с нашими партнерами, чтобы противостоять самым большим вызовам современности", - говорится в заявлении.

President-elect Biden has nominated Ambassador Samantha Power as USAID Administrator.

A leading voice for humane and principled American engagement in the world, she will rally the international community and work with our partners to confront the biggest challenges of our time. pic.twitter.com/Gv9G8CLrI5

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 13, 2021

Со своей стороны Пауэр отметила, что как журналист, активист и дипломат стала свидетелем влияния USAID на изменения в мире.

"В этот критический момент мне очень повезло, что я имею возможность снова служить, работая с невероятной командой USAID, чтобы противостоять COVID-19, изменениям климата, гуманитарным кризисам и т.д.", - написала Пауэр в своем Twitter.

As a journalist, activist, and diplomat, I’ve seen the world-changing impact of @USAID. At this critical moment, I feel immensely fortunate to have the chance to serve again, working with the incredible USAID team to confront COVID-19, climate change, humanitarian crises, & more. https://t.co/LP3NhBvkZj

— Samantha Power (@SamanthaJPower) January 13, 2021

Пауэр - американский дипломат, политолог и журналист ирландского происхождения. 28-й Посол США при ООН. Профессор Гарвардского университета и лауреат Пулитцеровской премии 2003 за книгу "Проблема из ада: Америка в век геноцида", старший советник Барака Обамы по вопросам внешней политики во время предвыборной кампании последнего.

Широкую огласку получил инцидент с ее участием во время одного из заседаний Совета Безопасности ООН. Когда во время заседания роSSийская сторона заявила, что референдум в Крыму в марта 2014 года был законным, Пауэр подбежала к роSSийскому представителю Виталию Чуркину, накричала на него и потрясла за плечо, а на следующем заседании заявила: "Вор может украсть собственность, но это не дает ему права владеть этой собственностью".

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