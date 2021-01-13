При въезде в США будут требовать тест на COVID-19

Ожидается, что приказ вступит в силу 26 января.

Правительство США планирует обязать всех пассажиров международных авиакомпаний предъявлять отрицательный тест на #Covid-19# перед посадкой на рейс в страну.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний планируют выдать собственные распоряжения в ближайшее время.

Ожидается, что приказ вступит в силу 26 января, сообщает источник.

Отмечается, что обсуждение этого вопроса между федеральными агентствами и рабочей группой Белого дома по вопросам коронавируса продолжалось несколько недель.

Напомним, с 28 декабря для въезда в Турцию нужно иметь негативный тест на коронавирус.