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2021-01-13
При въезде в США будут требовать тест на COVID-19
Ожидается, что приказ вступит в силу 26 января.
Самолет American Airlines (архивное фото)
Фото: wikipedia.org
Правительство США планирует обязать всех пассажиров международных авиакомпаний предъявлять отрицательный тест на #Covid-19# перед посадкой на рейс в страну.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний планируют выдать собственные распоряжения в ближайшее время.
Ожидается, что приказ вступит в силу 26 января, сообщает источник.
Отмечается, что обсуждение этого вопроса между федеральными агентствами и рабочей группой Белого дома по вопросам коронавируса продолжалось несколько недель.
Напомним, с 28 декабря для въезда в Турцию нужно иметь негативный тест на коронавирус.