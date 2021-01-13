Закон про рынок земли в Украине пересмотрят в конце 2021 года

Украина получит первые результаты открытого рынка земли в конце 2021 года. К этому времени Кабмин разрешил владельцам или пользователям земельных участков пересмотреть нормативную денежную оценку земли, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook.

Чиновник сообщил, что 5 января 2021 были приняты и опубликованы соответствующие изменения, которые предоставляют возможность уже в этом году владельцам земельных участков или пользователям просматривать нормативную денежную оценку по согласованию с органом местного самоуправления. Это позволит создать реальную базу для налогообложения, уплаты местных налогов и улучшения возможности ведения сельского хозяйства во всех уголках Украины.

В Украине есть много участков, действующая нормативная денежная оценка которых не соответствует реальности. Аграрии просили предоставить возможность просматривать ее в индивидуальном порядке, им собственно это и позволили.

Стоимость таких участков не может быть меньше их нормативной денежной оценки. Расчеты за землю должны проводится исключительно в безналичной форме и только при наличии у покупателя права собственности на землю документов, подтверждающих источники происхождения средств или других активов, за счет которых приобретается такое право.

Размер нормативной денежной оценки ежегодно публикуется на сайте ГНСУ. Она формируется на основании данных по Госгеокадастру.

На сегодняшний день в среднем по Украине размер нормативной денежной оценки земли составляет 27 500 грн. При этом самая низкая нормативная денежная оценка за 1 га пашни - Житомирская область (21411, 00), Львовская область (21 492,00 грн), Волынская область (21 806,00 грн), Ровенская область (21 938,00 грн) , а самая высокая - Черкасская область (33 646,00 грн), Черновицкая область (33 264,00 грн), Харьковская область (32 237,00 грн), Кировоградская область (31 888,00 грн).

В то же время цена 1 га пашни в среднем по Украине составляет от 1000 до 1500 долларов США за гектар, то есть в пределах 10% -20% нормативной денежной оценки. По разным оценкам и прогнозам различных экспертов стоимость 1 га пашни в Украине после открытия рынка земли и в ближайшие 2,5 года после колебаться в районе от 1000 до 3000 долларов США за гектар. С 2024 года после открытия возможности для юридических лиц приобретать в собственность сельскохозяйственные земли стоимость 1 га пашни будет расти в пределах 10-15% в год. На цену земли также будет влиять как экономическая, так и политическая ситуация в стране.

В конце 2021 парламент будет пересматривать законы о земле и голосовать за законопроекты, регулирующие условия купли-продажи земли.

Напомним, 31 марта 2020 Верховная Рада Украины проголосовала за открытие рынка земли, согласно которому продажа земли в Украине станет возможной с 1 июля 2021 года.