Городской голова Черноморска заявил о прослушивании в своем кабинете

По его словам, проблемы с безопасностью есть во всем здании мэрии.

Городской голова Черноморска заявил о прослушивании в своем кабинете
Фото: https://www.facebook.com/vasilgulyaev

Городской голова Черноморска Одесской области Василий Гуляев заявил, что обнаружил в своем кабинете устройства для прослушивания.

Об этом он рассказал в Facebook.

"Поработав буквально две недели, я проверил кабинет и почему-то нашел там "жучки"", - заявил Гуляев.

По его словам, проблемы с безопасностью есть во всем здании мэрии.

"В этом здании происходят парадоксальные вещи. У нас стоят камеры, но никто не знает, куда эти камеры транслируют. У нас кто хочет, тот сюда и заходит. Заходят люди с оружием, и никто никого не может остановить", - добавил мэр Черноморска.

Напомним, в октябре 2020-го глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что обнаружил в своем автомобиле устройство слежения. Полиция возбудила уголовное дело по факту возможной слежки за нардепом.

В апреле 2019-го в Волынском облсовете обнаружили оборудование для прослушивания. Оборудование было в чемодане, который лежал в запыленном помещении, однако сам был без пыли. По мнению специалистов, в чемодане были устройства, которые усиливают сигнал "жучков", установленных в здании облсовета.

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