ОАСК решил убрать из списка люстрированных главу милицейского следствия времен Майдана

Окружной админсуд Киева отменил люстрацию Николая Чинчина, который во времена Майдана руководил Главным следственным управлением Министерства внутренних дел.

Соответствующее решение ОАСК принял 4 января, сообщает УП.

Суд обязал МВД обратиться в Министерство юстиции, чтобы исключить из списка люстрированных лиц информацию о Чинчине. Кроме того, суд признал противоправным и отменил приказ МВД от 2020 года, которым Чинчину отказали в должности. Также ОАСК присудил компенсировать Чинчину 1,7 тысячи гривен судебного сбора за счет МВД .

Окружной админсуд сослался на нормы законодательства, в частности, решение ЕСПЧ о том, что необходимость люстрации должна быть доказана в каждом конкретном случае.

По утверждению суда, органы власти не привели доказательств того, что, находясь на государственных должностях, Чинчин способствовал узурпации власти президентом Виктором Януковичем, подрыву основ национальной безопасности или противоправному нарушению прав человека.

Николай Чинчин в 2010-2013 годах работал в Донецкой, Киевской и Генеральной прокуратуре. В 2013 году он стал заместителем начальника Главного следственного управления МВД , руководил управлением по расследованию тяжких преступлений.

В августа 2013 года возглавил ГСУ и оставался на этом посту до конца Революции достоинства - 22 февраля 2014 года.

В период Майдана Чинчин запомнился тем, что был одним из спикеров силовиков в громких делах, связанных с революцией. В частности, о нападении на журналистку Татьяну Черновол, автомайдановца Дмитрия Булатова.

Осенью 2020 года Чинчин попытался снова устроиться на госслужбу в МВД . Мужчина подался на должность главного специалиста департамента персонала.

Чинчин успешно прошел отбор по назначению на должность на период карантина. Однако ему отказали в назначении из-за того, что силовик значится в реестре люстрированных. Тогда Чинчин обратился в суд.