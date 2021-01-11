Лукашенко говорит о новой конституции Беларуси, которую оппозиция назвала фейком

Народный референдум по новой Конституции должен пройти без Лукашенко, заявила Светлана Тихановская.

Лукашенко говорит о новой конституции Беларуси, которую оппозиция назвала фейком
Фото: baj.by

Проект “новой Конституции Беларуси” подготовят до конца 2021 года.

Об этом заявил Александр Лукашенко, пишет Интерфакс.

"И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть", - сказал он.

Когда состоится этот "референдум", будет объявлено на Всебелорусском народном собрании.

"До конца не сформированы основные предложения по изменениям ... я определил некоторые - о перераспределении полномочий, о партийном строительстве", - добавил Лукашенко.

В то же время лидер оппозиционного движения Беларуси, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская написала в своем Телеграм-канале, , что "в Беларуси может быть принята только одна новая Конституция - народная".

"Писать и обсуждать ее будет народ. А человек, который опустился до террора белорусов, никакого отношения к главному закону страны не имеет. В 2020-м году мы заявили, что не считаем его президентом. Значит, мы не примем никаких его фейков вместо Конституции, никаких тайных собраний и инсценированных референдумов, и уж точно - никаких новых законов, пока он удерживает пост с помощью оружия ", - написала она.

Новые выборы и народный референдум по новой Конституции должны состояться до конца 2021 года и без Лукашенко, заметила Тихановская.

В ближайшее время ее Офис представит предложения по проекту Конституции, которые будут открыты для обсуждения.

Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси вспыхнули масштабные акции протеста против Александра Лукашенко, который победил на президентских выборах. Оппозиция заявляет о масштабных фальсификациях. Результаты белорусских выборов не были признаны международным сообществом, в том числе Украиной.

Акции протеста сопровождаются жестким насилием силовиков. Несколько митингующих погибли, десятки - пострадали. Тысячи протестующих задержали, часть из них - арестовали.

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