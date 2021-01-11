Лукашенко говорит о новой конституции Беларуси, которую оппозиция назвала фейком
Народный референдум по новой Конституции должен пройти без Лукашенко, заявила Светлана Тихановская.
Проект “новой Конституции Беларуси” подготовят до конца 2021 года.
Об этом заявил Александр Лукашенко, пишет Интерфакс.
"И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть", - сказал он.
Когда состоится этот "референдум", будет объявлено на Всебелорусском народном собрании.
"До конца не сформированы основные предложения по изменениям ... я определил некоторые - о перераспределении полномочий, о партийном строительстве", - добавил Лукашенко.
В то же время лидер оппозиционного движения Беларуси, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская написала в своем Телеграм-канале, , что "в Беларуси может быть принята только одна новая Конституция - народная".
"Писать и обсуждать ее будет народ. А человек, который опустился до террора белорусов, никакого отношения к главному закону страны не имеет. В 2020-м году мы заявили, что не считаем его президентом. Значит, мы не примем никаких его фейков вместо Конституции, никаких тайных собраний и инсценированных референдумов, и уж точно - никаких новых законов, пока он удерживает пост с помощью оружия ", - написала она.
Новые выборы и народный референдум по новой Конституции должны состояться до конца 2021 года и без Лукашенко, заметила Тихановская.
В ближайшее время ее Офис представит предложения по проекту Конституции, которые будут открыты для обсуждения.
Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси вспыхнули масштабные акции протеста против Александра Лукашенко, который победил на президентских выборах. Оппозиция заявляет о масштабных фальсификациях. Результаты белорусских выборов не были признаны международным сообществом, в том числе Украиной.
Акции протеста сопровождаются жестким насилием силовиков. Несколько митингующих погибли, десятки - пострадали. Тысячи протестующих задержали, часть из них - арестовали.