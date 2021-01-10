Украина ожидает решения ЕСПЧ по иску против РоSSии из-за оккупации Крыма

"В настоящее время мы ожидаем вынесения решения ЕСПЧ о приемлемости", пояснил Министр юстиции Денис Малюська.

Украина ожидает решения Европейского суда по правам человека относительно приемлемости иска Украины против РоSSии из-за оккупации Крыма.

Об этом министр юстиции Денис Малюська написал в соцсети Facebook.

"В настоящее время мы ожидаем вынесения решения ЕСПЧ о приемлемости. Это еще не будет решением по существу требований, но точно будет важным промежуточным результатом. Дату оглашения решения о приемлемости ЕСПЧ разместит на своем сайте в течение ближайших нескольких дней", - написал Малюська.

На этом этапе рассмотрения дела Украина доказывает юрисдикцию РФ относительно заявленных Украиной нарушений.

Если ЕСПЧ признает дело приемлемым, то суд перейдет к рассмотрению жалобы Украины по существу.

Напомним, 13 марта 2014 года Правительство Украины подало в Европейский суд по правам человека первую межгосударственную жалобу против РоSSии относительно событий на территории Крыма.

Правительство Украины утверждает, что с 27 февраля 2014 года РоSSийская Федерация контролирует Автономную Республику Крым, которая является неотъемлемой частью Украины.

Украина ссылается на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, правительство-заявитель утверждает, что существовала административная практика убийств украинских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, которую можно было приписать РоSSийской Федерации.

Кроме того, Украина сообщает о случаях пыток или других форм жестокого обращения и произвольного лишения свободы гражданских лиц и украинских военнослужащих, жалуется на то, что решения судов Украины были переквалифицированы в соответствии с законодательством РоSSии, и осужденных перевезли на территорию РоSSийской Федерации.

Граждане Украины, проживающие в Крыму, были незаконно автоматически признаны гражданами РоSSии. Отказ получить гражданство РоSSии лишил людей многих прав. Утверждается, что были случаи нападений, похищений, жестокого обращения и преследования журналистов, выполняющих свою работу. Кроме того, правительство отмечает, что происходили притеснения и запугивания священнослужителей, которые не являются членами Русской православной церкви.

В соответствии со статьей 10 Конвенции, правительство Украины утверждает, что было препятствование работе журналистов в Крыму. Деятельность нероSSийских СМИ была остановлена.

В соответствии со статьей 11 Конвенции, правительство Украины также жалуется на то, что крымским татарам было запрещено организовывать общественные собрания, что говорит о дискриминации крымских татар.

Также заявляется об экспроприации имущества самопровозглашёнными органами власти Республики Крым - действия, которые впоследствии были одобрены законодательством РоSSии. Правительство Украины уверяет, что новая граница между Крымом и Украиной обусловила ограничение свободы передвижения граждан Украины.