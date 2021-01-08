Госдеп США запретил дипломатам высказываться в соцсетях на фоне беспорядков в Капитолии, - CNN
Обычно такие указания поступают во время террористической атаки или масштабного стихийного бедствия.
Государственный департамент США запретил американским дипломатическим миссиям за рубежом делать заявления на фоне штурма Капитолия радикальными сторонниками 45-го президента Дональда Трампа.
Об этом пишет CNN со ссылкой на три источника. Согласно информации, дипломатам запретили публиковать даже запланированные сообщения.
Заместитель министра по связям с общественностью прислал распоряжение дипломатическим представительствам США за рубежом, приказав им "приостановить любые запланированные контенты из учетных записей в социальных сетях" и "удалить любой запланированный контент, установленный для публикации на Facebook, Hootsuite и Twitter, до дальнейших распоряжений".
CNN подчеркнул, что обычно такие указания поступают во время террористической атаки или масштабного стихийного бедствия.
По информации CNN, большинство официальных каналов США, действительно, хранили молчание, однако госсекретарь Майк Помпео, вице-президент Майк Пенс и еще несколько топ-чиновников в Twitter осуждали насилие в Капитолии.
Напомним, что соцсети Twitter, Facebook и Instagram заблокировали аккаунты 45-го президента США Дональда Трампа на фоне массовых беспорядков, совершенных его радикальными сторонниками в Капитолии.
В Twitter сообщили, что заблокировали микроблог "за неоднократные и серьезные нарушения" правил целостности платформы соцсетей. В компании пригрозили, что могут навсегда заморозить его.
Соцсеть также требовала удалить твиты Трампа "вследствие беспрецедентный насильственной ситуации в Вашингтоне" после того, как протестующие начали штурм Капитолия, где конгресс должен был засвидетельствовать победу Джо Байдена на президентских выборах.
Трамп в течение избирательной кампании и после нее неоднократно делал громкие заявления о "фальсификации на выборах", из-за чего его сообщения обозначали как необоснованные или непроверенные.
Митинг в день объявления результатов выборов в Конгрессе Трамп анонсировал заранее, 6 января, когда конгрессмены собрались для окончательного подсчета голосов коллегии выборщиков, Трамп выступал перед своими сторонниками. Некоторые из них с акции двинулись прямо к Капитолию и начали его штурм, ворвались внутрь. Одна женщина была застрелена полицейским в помещении Капитолия, еще трое скончались в машинах скорой помощи. 52 человека были арестованы.
Конгресс объявил Джо Байдена победителем со значительной задержкой, а Дональд Трамп вновь заявил, что не согласен с результатами, но с 20 января будет организован упорядоченный трансферный переход власти.