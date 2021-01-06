Степанов поручил закупить вакцины от ковида через компанию-посредника, - "Пациенты Украины"
"Компания "Лекхим" уже имеет свою скандальную репутацию времен Раисы Богатыревой".
Общественная организация "Пациенты Украины" заявляет, что министр здравоохранения Максим Степанов поручил закупить иностранную вакцину от коронавируса через украинскую компанию-посредника "Лекхим".
Об этом сообщила общественная организация "Пациенты Украины".
"Степанов поручил закупить вакцины от COVID-19 у скандальной компании времен Богатыревой. Максим Степанов фактически самостоятельно назначил компанию, у которой будет закуплена вакцина от COVID-19. Министр Минздрав решил не менять свои привычки в новом году и снова вмешаться в работу ГП "Медицинские закупки Украины"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что госпредприятие "Медзакупки Украины" направило МЗ документы по заключению соглашений с несколькими компаниями. Однако глава Минздрава настоял на заключении только одного договора на закупку вакцины.
В организации также заявили, что глава Минздрава таким образом блокирует выход на рынок других производителей.
"Компания "Лекхим" уже имеет свою скандальную репутацию времен Раисы Богатыревой. Владельцем завода АО "Лекхим", как и еще одного ЧАО "Технолог", является Валерий Печаев - ее соратник. Препараты этих двух заводов во времена Богатыревой побеждали в миллионных тендерах, по словам тогдашнего депутата ВР Петренко, который входил в ВСК по расследованию деятельности МЗ", - говорится в сообщении.
Напомним, 31 декабря Степанов сообщил, что Украина получит вакцину производства китайской компании Sinovac Biotech в течение 30 дней после регистрации. 7 января компания должна обнародовать результаты клинических исследований в Бразилии. Предполагается, что вакцина должна иметь эффективность не менее 70%.
Глава Минздрава также сообщил, что переговоры с производителем продолжались с сентября 2020 года, а договор подписало украинское фармпредприятие "Лекхим".