Степанов поручил закупить вакцины от ковида через компанию-посредника, - "Пациенты Украины"

Общественная организация "Пациенты Украины" заявляет, что министр здравоохранения Максим Степанов поручил закупить иностранную вакцину от коронавируса через украинскую компанию-посредника "Лекхим".

Об этом сообщила общественная организация "Пациенты Украины".

"Степанов поручил закупить вакцины от COVID-19 у скандальной компании времен Богатыревой. Максим Степанов фактически самостоятельно назначил компанию, у которой будет закуплена вакцина от COVID-19. Министр Минздрав решил не менять свои привычки в новом году и снова вмешаться в работу ГП "Медицинские закупки Украины"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что госпредприятие "Медзакупки Украины" направило МЗ документы по заключению соглашений с несколькими компаниями. Однако глава Минздрава настоял на заключении только одного договора на закупку вакцины.

В организации также заявили, что глава Минздрава таким образом блокирует выход на рынок других производителей.

"Компания "Лекхим" уже имеет свою скандальную репутацию времен Раисы Богатыревой. Владельцем завода АО "Лекхим", как и еще одного ЧАО "Технолог", является Валерий Печаев - ее соратник. Препараты этих двух заводов во времена Богатыревой побеждали в миллионных тендерах, по словам тогдашнего депутата ВР Петренко, который входил в ВСК по расследованию деятельности МЗ", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 декабря Степанов сообщил, что Украина получит вакцину производства китайской компании Sinovac Biotech в течение 30 дней после регистрации. 7 января компания должна обнародовать результаты клинических исследований в Бразилии . Предполагается, что вакцина должна иметь эффективность не менее 70%.

Глава Минздрава также сообщил, что переговоры с производителем продолжались с сентября 2020 года, а договор подписало украинское фармпредприятие "Лекхим".