Госэкоинспекция Украины начинает системный контроль за выбросами парниковых газов

Госэкоинспекция Украины начинает системный контроль за выбросами парниковых газов

С 1 января 2021 года вступил в силу Закон Украины "О принципах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов". Внедрение системы мониторинга, отчетности и верификации позволит Украине обеспечить торговлю квотами на парниковые выбросы.

"Принятие этого документа является важной предпосылкой для осуществления мероприятий по борьбе с изменением климата, основанных на опыте ЕС. Это, в частности, введение системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Для ее внедрения необходимо создание порядка мониторинга по эмиссии парниковых газов и ведения отчетности", - рассказывает председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малёваный.

Он также добавил, что Госэкоинспекция получит полномочия в части контроля за выбросами.

"Согласно закону, на Госэкоинспекцию также возложен ряд обязанностей - проверка данных в отчетах о выбросах, планах мониторинга и тому подобное. В течение 3 месяцев после подачи таких документов должностными лицами предприятий инспекция может инициировать внеплановую проверку. Во время такой проверки проверяется достоверность указанной в отчетах или планах", - отметил глава инспекции.

Система контроля выбросов является составной частью Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС, утвержденного постановлением Кабинета министров (от 25 октября 2017 года).

"Это важно не только со стороны выполнения Украиной своих международных обязательств, но и для международного противодействия изменению климата и развитии устойчивого общества", - резюмировал А.Малёваный.

МинПром по материалам Металлургпром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинские женщины освобождены из сирийского лагеря для семей террористов ИГИЛУкраинские женщины освобождены из сирийского лагеря для семей террористов ИГИЛ
Коронавирусом заразились еще 42 украинских военныхКоронавирусом заразились еще 42 украинских военных
Фонд Порошенко доставил в больницы 50 кислородных концетраторивФонд Порошенко доставил в больницы 50 кислородных концетраторив
Жителю Закарпатья объявили подозрение из-за сепаратистских призывов в соцсетяхЖителю Закарпатья объявили подозрение из-за сепаратистских призывов в соцсетях
Отец премьер-министра Великобритании попросил гражданство Франции - СМИОтец премьер-министра Великобритании попросил гражданство Франции - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Минэнерго поблагодарило правительство США за поддержку энергетического сектора УкраиныМинэнерго поблагодарило правительство США за поддержку энергетического сектора Украины
За первые сутки 2021-го границу Украины пересекли 20 тысяч человек против 175 тыс. в прошлом годуЗа первые сутки 2021-го границу Украины пересекли 20 тысяч человек против 175 тыс. в прошлом году
Сенат США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет с помощью для УкраиныСенат США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет с помощью для Украины
Порошенко: около 40% общего объема торговли Украины принадлежит европейскому направлениюПорошенко: около 40% общего объема торговли Украины принадлежит европейскому направлению
Пристайко стал постпредом Украины при IMOПристайко стал постпредом Украины при IMO
Суд арестовал имущество лидера "Партии венгров Украины"Суд арестовал имущество лидера "Партии венгров Украины"
С апреля будем понемногу возвращаться к привычному ритму жизни - главный санврач УкраиныС апреля будем понемногу возвращаться к привычному ритму жизни - главный санврач Украины
В МИД отреагировали на заявление Лукашенко о ввозе в Беларусь "оружия из Украины"В МИД отреагировали на заявление Лукашенко о ввозе в Беларусь "оружия из Украины"
МИД Украины пообещало демонтировать все оборудование Huawei, - Госдеп СШАМИД Украины пообещало демонтировать все оборудование Huawei, - Госдеп США
Львовский горсовет опубликовал на YouTube карту Украины без КрымаЛьвовский горсовет опубликовал на YouTube карту Украины без Крыма
Последние новости
Подгружаем последние новости