В Чехии протестующие принесли гроб к дому премьера

Также возле дома Бабиша протестующие поставили унитаз и зажгли свечи.

В Чехии протестующие принесли гроб к дому премьера
Фото: 24 канал

В Чехии в воскресенье, 3 января, состоялся протест против коронавирусных ограничений. Митингующие принесли гроб к дому премьер-министра Андрея Бабиша.

Об этом сообщает радио "Прага".

Также у дома главы правительства протестующие поставили унитаз и зажгли свечи.

К гробу прикрепили табличку с надписью "Рокитнице-в-Орлицких-горах" - имелся в виду известный чешский курорт, закрытый из-за карантинных ограничений.

Бабиш во время протеста был не дома. Он как раз встречался с президентом страны Земаном.

Полиция не вмешивалась в проведение акции.

Напомним, 21 октября правительство Чехии вернуло жесткие карантинные ограничения и обязательный масочный режим.

18 октября в столице Чехии открыли первый отель, который будет принимать только больных коронавирусом.



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