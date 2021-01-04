В Чехии протестующие принесли гроб к дому премьера
Также возле дома Бабиша протестующие поставили унитаз и зажгли свечи.
В Чехии в воскресенье, 3 января, состоялся протест против коронавирусных ограничений. Митингующие принесли гроб к дому премьер-министра Андрея Бабиша.
Об этом сообщает радио "Прага".
Также у дома главы правительства протестующие поставили унитаз и зажгли свечи.
К гробу прикрепили табличку с надписью "Рокитнице-в-Орлицких-горах" - имелся в виду известный чешский курорт, закрытый из-за карантинных ограничений.
Бабиш во время протеста был не дома. Он как раз встречался с президентом страны Земаном.
Полиция не вмешивалась в проведение акции.
Напомним, 21 октября правительство Чехии вернуло жесткие карантинные ограничения и обязательный масочный режим.
18 октября в столице Чехии открыли первый отель, который будет принимать только больных коронавирусом.