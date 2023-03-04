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2023-03-04
Ще 820 росіян поїдуть додому "вантажем 200": Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Також наші захисники вчора "мінуснули" літак загарбників, інформує
© Укрінформ
Росія продовжує атакувати Україну та веде наступальні дії на п'ятьох напрямках. Українські захисники відбивають атаки та нищать ворога. Генштаб ЗСУ
За понад рік війни проти України російські вбивці втратили:
- особового складу ? близько 152190 (+820) одиниць;
- танків ? 3409 (+4) од;
- бойових броньованих машин ? 6683 (+10) од;
- артилерійських систем – 2414 (+12) од;
- РСЗВ – 487 (+3) од;
- засобів ППО ? 247 (+0) од;
- літаків – 302 (+1) од;
- гелікоптерів – 289 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5);
- крилатих ракет ? 873 (+0);
- кораблів /катерів ? 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5289 (+8) од;
- спеціальної техніки ? 230 (+0).
Facebook/Генштаб ЗСУ
Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua