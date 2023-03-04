Ще 820 росіян поїдуть додому "вантажем 200": Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Також наші захисники вчора "мінуснули" літак загарбників, інформує ZN.ua.

Ще 820 росіян поїдуть додому
© Укрінформ

Росія продовжує атакувати Україну та веде наступальні дії на п'ятьох напрямках. Українські захисники відбивають атаки та нищать ворога. Генштаб ЗСУ повідомив втрати окупантів станом на 4 березня.

За понад рік війни проти України російські вбивці втратили:

  • особового складу ? близько 152190 (+820) одиниць;
  • танків ? 3409 (+4) од;
  • бойових броньованих машин ? 6683 (+10) од;
  • артилерійських систем – 2414 (+12) од;
  • РСЗВ – 487 (+3) од;
  • засобів ППО ? 247 (+0) од;
  • літаків – 302 (+1) од;
  • гелікоптерів – 289 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5);
  • крилатих ракет ? 873 (+0);
  • кораблів /катерів ? 18 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5289 (+8) од;
  • спеціальної техніки ? 230 (+0).

Facebook/Генштаб ЗСУ


Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua





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