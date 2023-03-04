Ще 820 росіян поїдуть додому "вантажем 200": Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Росія продовжує атакувати Україну та веде наступальні дії на п'ятьох напрямках. Українські захисники відбивають атаки та нищать ворога. Генштаб ЗСУ повідомив втрати окупантів станом на 4 березня.

За понад рік війни проти України російські вбивці втратили:

особового складу ? близько 152190 (+820) одиниць;

танків ? 3409 (+4) од;

бойових броньованих машин ? 6683 (+10) од;

артилерійських систем – 2414 (+12) од;

РСЗВ – 487 (+3) од;

засобів ППО ? 247 (+0) од;

літаків – 302 (+1) од;

гелікоптерів – 289 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5);

крилатих ракет ? 873 (+0);

кораблів /катерів ? 18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5289 (+8) од;

спеціальної техніки ? 230 (+0).