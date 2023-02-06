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2023-02-06
Ще 870 окупантів їдуть додому «вантажем 200»: Генштаб ЗСУ повіодомив втрати ворога
Зранку загарбники також недорахувались танків, РСЗВ, ББМ та іншої техніки, інформує
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Почалася 347 доба боротьби українців з російськими загарбниками. Генеральний штаб ЗСУ
За майже рік повномасштабного вторгнення в Україну ворог втратив:
- особового складу – 132160 (+870) одиниць;
- танків – 3231 (+11) од.;
- бойових броньованих машин – 6415 (+10) од.;
- артилерійських систем – 2231 (+5) од.;
- РСЗВ – 461 (+1) од.;
- засобів ППО – 227 (+0) од.;
- літаків – 294 (+0) од.;
- гелікоптерів – 284 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+0) од.;
- крилатих ракет – 796 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5104 (+13) од.;
- спеціальної техніки – 203 (+0) од.
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua