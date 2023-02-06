Ще 870 окупантів їдуть додому «вантажем 200»: Генштаб ЗСУ повіодомив втрати ворога

Почалася 347 доба боротьби українців з російськими загарбниками. Генеральний штаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати ворога станом на 6 лютого.

За майже рік повномасштабного вторгнення в Україну ворог втратив:

особового складу – 132160 (+870) одиниць;

танків – 3231 (+11) од.;

бойових броньованих машин – 6415 (+10) од.;

артилерійських систем – 2231 (+5) од.;

РСЗВ – 461 (+1) од.;

засобів ППО – 227 (+0) од.;

літаків – 294 (+0) од.;

гелікоптерів – 284 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+0) од.;

крилатих ракет – 796 (+0) од.;

кораблів/катерів – 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5104 (+13) од.;

спеціальної техніки – 203 (+0) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.