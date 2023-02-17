Ще 800 росіян поїдуть з України додому «в цинку»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

За добу ЗСУ прорідили лави окупантів та зменшили чисельність їхньої техніки, інформує ZN.ua.

Ще 800 росіян поїдуть з України додому «в цинку»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© Михайло Штекель/ Радіо Свобода

Почалася 359 доба протистояння українського народу повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати противника станом на 17 лютого.

З 24 лютого 2022 року російські вбивці втратили:

  • особового складу – 141260 (+800) одиниць;
  • танків – 3298 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин – 6520 (+3) од.;
  • артилерійських систем – 2322 (+16) од.;
  • РСЗВ – 467 (+1) од.;
  • засобів ППО – 241 (+2) од.;
  • літаків – 298 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 287 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2013 (+1) од.;
  • крилатих ракет – 871 (+14) од.;
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5187 (+20) од.;
  • спеціальна техніка – 221 (+2) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі ЗСУ.





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