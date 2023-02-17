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2023-02-17
Ще 800 росіян поїдуть з України додому «в цинку»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
За добу ЗСУ прорідили лави окупантів та зменшили чисельність їхньої техніки, інформує
© Михайло Штекель/ Радіо Свобода
Почалася 359 доба протистояння українського народу повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ
З 24 лютого 2022 року російські вбивці втратили:
- особового складу – 141260 (+800) одиниць;
- танків – 3298 (+2) од.;
- бойових броньованих машин – 6520 (+3) од.;
- артилерійських систем – 2322 (+16) од.;
- РСЗВ – 467 (+1) од.;
- засобів ППО – 241 (+2) од.;
- літаків – 298 (+0) од.;
- гелікоптерів – 287 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2013 (+1) од.;
- крилатих ракет – 871 (+14) од.;
- кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5187 (+20) од.;
- спеціальна техніка – 221 (+2) од.
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі ЗСУ.
Юлія Москаленко, ZN.ua