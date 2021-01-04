Нацполиция получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета

Национальная полиция Украина в декабре 2020 года получила информацию о возможных заказчиках убийства Павла Шеремета.

Информация получена с помощью Службы внешней разведки Украины, документы и аудио были сделаны по 2012 год. Они представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"Фрагменты информации, которая есть в распоряжении следствия Нацполиции, опубликованы в сети Интернет. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста Павла Шеремета. В частности, делался акцент на варианте отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыве. На данный момент следствие Нацполиции получило разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран. Кроме того, лицо-распорядителя передаваемой информации пригласили для проведения необходимых следственных действий", - сообщили правоохранители.

Представители полиции просят всех, кому известна информация о заказе убийства Павла Шеремета, обращаться к правоохранителям.

Напомним, что сегодня "Украинская правда" и EUobserver обнародовали аудиозапись, на которой обсуждалось убийство Шеремета и других оппозиционеров к режиму Александра Лукашенко.

Запись якобы была сделана в кабинете экс-главы КГБ Беларуси.

"Нам по Шеремету нужно поработать, который большая головная боль... Мы заложим (бомбу, - ред.) и так далее, и эту чертову крысу разнесет на чертовы куски - ноги в одну сторону, руки - в другую. Если же все будет как по естественным причинам, то люди не поймут сигнал... Президент (Лукашенко - ред.) ждет этих операций", - цитирует слова Зайцева EUobserver.

Шеремет погиб в 2016 году в Киеве в результате подрыва его автомобиля. До декабря 2019-го в расследовании убийства Шеремета не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения с организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания об "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы», а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.