Журналист Бутусов опроверг информацию об освобождении половины Северодонецка

"На войне нужно вводить в заблуждение противника, а не своих граждан"

Журналист Бутусов опроверг информацию об освобождении половины Северодонецка
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Известный военный журналист Юрий Бутусов опроверг информацию главы Луганской ОВА Сергея Гайдая об освобождении 50% территории города Северодонецк Луганской области, в котором продолжаются тяжелые бои. Об этом Бутусов написал в своем Facebook ночью на 6 июня.

«Последнее время часто нахожусь в Северодонецке и окрестностях и удивлены неоднократными неадекватными заявлениями некоторых руководителей относительно оперативной обстановки в Луганской области. В день визита президента Зеленского в Луганскую область председатель ВА Гайдай заявил о наступлении и освобождении 50% города. К сожалению, эта информация не соответствует действительности. На войне нужно вводить в заблуждение противника, а не своих граждан. В данном случае украинское общество должно получать информацию, приближенную к реальности, победы нам нужны реальные, а не вымышленные», – написал Юрий Бутусов.

По его информации, украинские воины держат позиции в сложной обстановке и сейчас наши войска обороняют промзону Северодонецка и близлежащий к нему квартал.

«Риск самообмана на войне в том, что потом под ложные выдумки и неоправданные оптимистические заявления подгоняют подразделения, людей и принимают решения таким образом, которые тоже не соответствуют обстановке. Прекращайте эти словесные игры, так не нужно делать, – подчеркнул журналист. – вызывает беспокойство регулярное сообщение желаемого вместо действительного. Чтобы одерживать реальные победы, нужно не создавать воздушные замки».


Юлия Лавришин, ZN.ua





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