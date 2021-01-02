Украинские пограничники получили технику для демаркации границы с Беларусью

Житомирский и Луцкий пограничные отряды получили инженерную технику от общества "Excelor Holding Group (LLC)".

Житомирский и Луцкий пограничные отряды получили инженерную технику от общества "Excelor Holding Group (LLC)" (Болгария, - ред.).

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничники получили трактор Landini 5-120 и измельчитель веток Rinieri TRK 200 общей стоимостью более 50 тыс. евро.

Техника будет использоваться для проведения демаркационных работ и инженерного обустройства украинско-белорусского участка границы.

"Помощь была оказана в соответствии с реализацией совместного с Европейским Союзом проекта международной технической помощи "Предоставление оборудования для обеспечения безопасности и демаркации государственной границы между Беларусью и Украиной; специализированные транспортные средства и оборудование для работ по демаркации границы", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что инженерное обустройство государственной границы и прилегающей к ней местности является одним из главных составляющих ее надежной охраны.

Напомним, в прошлом году Украина и Беларусь начали демаркацию украинско-белорусского участка государственной границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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