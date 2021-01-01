Порошенко: цены на тесты и вакцины от коронавируса нужно жестко регулировать

"Потому что опять нечистые на руку дельцы начнут зарабатывать свои миллиарды".

Власть должна ввести жесткое регулирование цен на тесты, вакцины и медицинские услуги, связанные с эпидемией коронавируса. Об этом заявил экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в интервью «5 каналу».

«Я требую: немедленно сейчас ограничьте цены на тесты, услуги и цены на вакцины. Потому что опять на этом нечистые на руку дельцы от власти начнут зарабатывать свои миллиарды, как они сейчас это делают на базе «большой кражи». Сделайте немедленно ограничение цен, остановите грабеж украинского народа», - призвал лидер «Европейской Солидарности».

Порошенко также подчеркнул, что крайне тяжелая ситуация с коронавирусом побудила его заняться поставкой средств защиты для медиков и кислородного оборудования в больницы. Однако вопросами обеспечения вакциной должна заниматься власть.

«Это задача власти - в этом случае с волонтерами никто переговоры не ведет. Это запрещено. И я думаю, что это правильный принцип, чтобы производители вакцин не старались, скажем так, ценовым фактором определить, кому будет поставляться в первую очередь, кому - во вторую», - объясняет Петр Порошенко.