Лавров сорвался на хамство из-за вопроса о краденом украинском зерне: "Нужно, чтобы господин Зеленский..."

Сергей Лавров

Министр иностранных дел россии Сергей Лавров не смог спокойно ответить на вопрос журналиста об украденном украинском зерне.

Неудобную тему подняли во время пресс-конференции главы МИД рф в Турции, куда Лавров приехал с двухдневным визитом для проведения переговоров о разблокировании экспорта зерна из Украины.

В ходе визита роSSийскому «дипломату» довелось пообщаться не только с удобными Кремлю журналистами, к которым все чиновники привыкли в россии. Так, один из представителей СМИ поинтересовался, что из украденного в Украине, помимо зерна, россии удалось продать.

Лавров не придумал ничего лучшего, чем перейти на личности и нахамить журналисту в ответ.

Сергей Лавров

«У вас все время голова болит о том, где бы что-то стащить, и думаете, что все так поступают?», - попытался перевести тему роSSийский министр.

После этого он заявил, что в Украине россия якобы реализовывает заранее объявленные цели – «избавить восток Украины от давления неонацистского режима».

«А зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Со стороны РоSSии никаких препятствий нет. Для этого нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, чтобы позволили иностранным и украинским судам выйти в Черное море», - цинично заявил Лавров, игнорируя зафиксированные случаи вывоза украинского зерна на территорию россии.

Сергей Лавров


Дарья Волкова, politeka.net





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