Росія не буде ні з ким розмовляти на основі "формули миру" Зеленського — Лавров

Це вже друге керівництво України, яке у Кремлі вважають недоговороспроможним, інформує ZN.ua.

Росія не буде ні з ким розмовляти на основі
© Russian Foreign Ministry - МИД РоSSии/facebook

Росія ні з ким не розмовлятиме на основі "формули миру", запропонованої президентом України Володимиром Зеленським, заявив в інтерв'ю РІА Новости Сєргєй Лавров.

"Очевидно, що Київ не готовий до діалогу. Висуваючи різноманітні ідеї та „формули миру“, Зеленський плекає ілюзію домогтися за допомогою Заходу виведення наших військ з російської території Донбасу, Криму, Запоріжжя та Херсонщини, виплати Росією репарацій, явки „з повинною в міжнародні трибунали“ тощо. Ми на таких умовах ні з ким розмовляти не будемо”, - заявив він.

Лавров додав, що з представниками чинної в Україні влади не можна домовитися.

"Чи залишилися на територіях, підконтрольних київському режиму, адекватні політики сказати складно. … Нинішня обойма українських політиків усім добре відома своєю недоговороспроможністю. Більшість із них — відверті русофоби”, - вважає глава МЗС РФ.

Що ж до самого Заходу, то, за словами Лаврова, “якщо колись Москва повернеться до спільної роботи” з ним, то вже “на нових засадах, оскільки колишні підходи більше не працюють”.


Ірина Знась, ZN.ua





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