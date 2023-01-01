Росія не буде ні з ким розмовляти на основі "формули миру" Зеленського — Лавров
Це вже друге керівництво України, яке у Кремлі вважають недоговороспроможним, інформує
Росія ні з ким не розмовлятиме на основі "формули миру", запропонованої президентом України Володимиром Зеленським, заявив в інтерв'ю РІА Новости Сєргєй Лавров.
"Очевидно, що Київ не готовий до діалогу. Висуваючи різноманітні ідеї та „формули миру“, Зеленський плекає ілюзію домогтися за допомогою Заходу виведення наших військ з російської території Донбасу, Криму, Запоріжжя та Херсонщини, виплати Росією репарацій, явки „з повинною в міжнародні трибунали“ тощо. Ми на таких умовах ні з ким розмовляти не будемо”, - заявив він.
Лавров додав, що з представниками чинної в Україні влади не можна домовитися.
"Чи залишилися на територіях, підконтрольних київському режиму, адекватні політики сказати складно. … Нинішня обойма українських політиків усім добре відома своєю недоговороспроможністю. Більшість із них — відверті русофоби”, - вважає глава МЗС РФ.
Що ж до самого Заходу, то, за словами Лаврова, “якщо колись Москва повернеться до спільної роботи” з ним, то вже “на нових засадах, оскільки колишні підходи більше не працюють”.