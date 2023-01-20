У ЄС відреагували на слова Лаврова щодо Голокосту

"Сучасна Європа побудована на попелі Голокосту".

У ЄС відреагували на слова Лаврова щодо Голокосту
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Високий представник ЄС Жозеп Боррель коментуючи висловлювання глави російського МЗС Сєргєя Лаврова про порівняння росіян з євреями, заявив, що це спекуляції Кремля і спроби виправдати свою агресивну політику. Про це йдеться на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Сучасна Європа побудована на попелі Голокосту, це визначальний та жахливий спадок європейської історії. Наступного тижня ми відзначатимемо Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Нещодавні коментарі російського міністра закордонних справ лаврова, який звинуватив «Захід» у прагненні до «остаточного рішення» для росії, є повністю недоречними, неповажними та ображають пам'ять шести мільйонів євреїв та інших жертв, яких системно вбивали під час Голокосту", – зазначив Боррель.

Він нагадав, що останні заяви лаврова лише доповнюють його попередні антисемітські висловлювання. Це означає, що російські маніпуляції з правдою, які мають на меті виправдати злочинну агресивну війну проти України, досягли нового неприйнятного та низького рівня, наголосив високий представник ЄС, інформує ZN.ua.

«Не існує жодних паралелей між злочинами нацистської Німеччини та міжнародною допомогою для України задля захисту її території та народу проти невиправданої агресії. росія вдерлася в суверенну сусідню країну, де щоденно атакує та вбиває цивільне населення, із заявленою метою знищити країну та всю українську націю. Заперечення Голокосту, його спотворення та тривіалізація суперечать законодавству ЄС і його цінностям. ЄС єдині у зобов’язанні забезпечити, щоб подібні звірства ніколи не трапилися знову», –додав Боррель.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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