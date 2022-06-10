Украина может уничтожить все боевые корабли Черноморского флота: что для этого нужно

Несмотря на позорные потери десантного корабля "Саратов" и крейсера "Москва", Черноморский флот рф все еще несет угрозу украинским городам.

Черноморский флот россии, несмотря на потери кораблей, сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям. При этом Украина способна потопить весь флот рф. Военный эксперт Олег Жданов в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE" рассказал, что для этого нужно.

Олег Жданов пояснил, что для этого нужно, чтобы у нас на вооружении появились ракеты Harpoon, которые могут поражать цели на расстоянии 500 километров.

Эксперт также рассказал, что при наличии ракет Harpoon, дальностью 500 км, Украина может уничтожить все боевые корабли Черноморского флота, которые имеют водоизмещение более 1000 тонн.

При помощи ракетного комплекса Harpoon могут быть уничтожены и подводные лодки рф, так как они дизельные и поэтому должны периодически всплывать на поверхность для подзарядки аккумуляторов.

Стоит отметить, что Украина уже получила от партнеров, приобрела на рынке, изготовила и передала Вооруженным силам значительное количество оружия. Его хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе, но не от рф.