Зеленский назвал освобождение украинок из Сирии одной из самых сложных задач последнего времени

Фото: president.gov.ua

Освобождение украинок и их детей из Сирии, которое состоялось 31 декабря, было одной из самых сложных задач последнего времени.

Над их возвращением работали украинские спецслужбы, дипломаты и спецлужбы стран-партнеров. Об этом в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это о реальной, а не фейковой спецоперации. Это о том, как все происходит в реальной жизни, а не в боевиках или на ток-шоу", - заявил он.

По словам президента, сначала на пути стояли активные боевые действия в Сирии, а затем - ограничения из-за коронавируса.

"Отсутствие единых центров власти в регионе, геополитические торги, постоянные изменения позиций партнеров. Все это затрудняло работу. Но нам удалось. Удастся вытащить и других", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина всегда будет возвращать домой всех своих граждан, какими бы они ни были и где бы ни попали в беду.

Фото: president.gov.ua

На сайте Офиса президента добавили, что были освобождены две женщины и семеро их детей. Женщины летели из Сирии в Иран , а затем их доставили в аэропорт "Борисполь". Рабочая группа по освобождению была создана в октябре 2019 года. Специалисты проверяли граждан, находящихся в Сирии, на наличие возможных связей с участниками международной террористической организации "Исламское государство". По результатам длительных проверок контрразведка СБУ не обнаружила фактов причастности этих граждан к террористической деятельности.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Роман Машовец отметил, что освобожденные женщины и дети находились в лагерях Сирии в ужасных условиях.

Напомним, что вчера из сирийского лагеря, в котором содержатся родственники боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), были освобождены несколько украинских женщин с детьми.

В октябре родственники украинок, которые вместе с 35 своими детьми содержатся в Сирии, попросили помочь им вернуться на родину.