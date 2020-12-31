ГБР заявило, что будет отчитываться о "делах Майдана" ежемесячно

По состоянию на конец декабря 2020 года в производстве находится 74 дела.

ГБР заявило, что будет отчитываться о "делах Майдана" ежемесячно
Фото: https://dbr.gov.ua/

Государственное бюро расследований будет ежемесячно отчитываться о состоянии дел в расследовании преступлений против активистов Евромайдана.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"С целью открытого информирования общества о состоянии досудебного расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, ГБР начало ежемесячные отчеты о «делах Майдана»", - говорится в сообщении.

Согласно обнародованному документу, по состоянию на конец декабря 2020 года в производстве специального подразделения ГБР по расследованию "дел Майдана" находится 74 дела.

В трех делах расследование завершено - о похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко, в отношении семерых активистов "Черкасского евромайдана", в отношении двух гражданских лиц, причастных к похищению Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

В суд в декабре направлены четыре обвинительных акта. Восьми лицам сообщено о подозрении.

Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua

Напомним, в июле генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила нового и.о. руководителя Департамента по "делам Майдана". Ним стал Алексей Донской.

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