Генерал Кривонос проходит свидетелем по делу о "государственном перевороте" в 2017 году - Арестович

По словам Арестовича, секретарь СНБО Алексей Данилов принял решение об увольнении Кривоноса с должности своего советника еще несколько месяцев назад.

Генерал Кривонос проходит свидетелем по делу о "государственном перевороте" в 2017 году - Арестович
Генерал Сергій Кривонос
Фото: пресс-служба СНБО

Советник по вопросам информационной политики украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович утверждает, что генерал вооруженных сил Сергей Кривонос, которого президент Владимир Зеленский сегодня уволил с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, проходит свидетелем по делу о "попытке организации государственного переворота" в Украине в 2017 году.

Об этом Арестович сообщил в Facebook.

По словам Арестовича, секретарь СНБО Алексей Данилов принял решение об увольнении Кривоноса с должности своего советника еще несколько месяцев назад.

Арестович также попрекнул Кривоноса "провалом" подготовки проекта закона о территориальной обороне.

"Кроме того, правоохранительным органам Украины предстоит еще определить, в рамках уголовного дела о попытке организации государственного переворота в 2017 году, по которому Сергей Кривонос проходит "свидетелем", был он там свидетелем или соратником организаторов?" - написал Арестович.

Напомним, Кривонос был назначен главой комиссии указом пятого президента Украины Петра Порошенко от 9 апреля. 12 марта Порошенко официально представил Кривоноса как заместителя секретаря СНБО. Новоназначенный заместитель пообещал наказать "крыс, которые воруют в армии".

В ноябре прошлого года Зеленский уволил Кривоноса из состава двух комиссий. В СНБО это пояснили перераспределением функциональных обязанностей и заявили, что Кривонос остается в должности заместителя секретаря ведомства, а также добавили, что при необходимости его могут вернуть в распоряжение Минобороны.

В 2019 году Кривонос был кандидатом в президенты, но снял свою кандидатуру в пользу Порошенко.

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