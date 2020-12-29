Депутат ОПЗЖ Столар запустил телеканал и создал медиа-холдинг

Kharkiv.Live вместе с каналами Kyiv.Live и Odesa.Live войдет в новый медиахолдинг Live Network.

Депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", руководитель киевской ячейки этой партии, столичный застройщик Вадим Столар запускает местный телеканал Kharkiv.Live, который вместе с каналами Kyiv.Live и Odesa.Live войдет в новый медиахолдинг Live Network.

Об этом сообщает "Детектор.Медиа".

По предварительной информации, в Харькове телеканал начнет вещание весной 2021 года.

"Уже в следующем году начнет вещание Kharkiv.Live, а позже телеканалы холдинга Live Network появятся и в других городах Украины", - рассказал Столар.

Управлять новым холдингом будет команда компании "Институт когнитивного моделирования". Его учредителями являются бывший главный продюсер "Нового канала" Дмитрий Царенко и политтехнолог Виктор Березенко. 4 февраля 2020 года генеральным директором "Института когнитивного моделирования" стала Светлана Павелецкая. В ноябре она стала партнершей основателей ИКМ Дмитрия Царенко и Виктора Березенко в рамках сотрудничества с Kyiv.Live и Оdesa.Live.

Телеканал Kyiv.Live начал вещание 9 августа 2020 года в аналоговом и цифровом эфире Т2 в Киеве и области на частотах канала "Первый киевский" (ТРК "Купол"), а на спутнике - на частоте канала Rabinovich TV (ООО "Ньюс Нетворк"). Телеканал Odesa.Live начал вещание 2 сентября 2020 года в цифровом эфире в Одессе и области и в сетях кабельных операторов вместо телеканала GTV (ООО "ТРК "Клуб-ТВ"»).

Напомним, в мае бывший генеральный продюсер телеканала "Прямой" Алексей Семенов заявил, что хочет запустить городской информационный телеканал "Kyiv. Live" за несколько месяцев до киевских местных выборов. Сообщалось, что инвестором телеканала является Столар.