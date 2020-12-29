В Воздушных силах ВСУ появился полк имени Вячеслава Черновола

Имя присвоили 76-му отдельному полку связи радиотехнического обеспечения.

76-му отдельному полку связи радиотехнического обеспечения Воздушных сил Вооруженных сил Украины присвоено почетное наименование имени Вячеслава Чорновола.

Соответствующий указ №592/2020 президент Владимир Зеленский подписал 28 декабря.

Кроме того, глава государства указом №593/2020 присвоил имя атамана Кирилла Бондарука 1194-му отдельному батальону радиоэлектронной борьбы Воздушных cил ВСУ.

36-й дорожно-восстановительный полк Государственной специальной службы транспорта получил почетное наименование "Конотопский", а 26-я отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта - наименование "Днепровская".

Напомним, по случаю Дня ВСУ президент присвоил почетные звания военным частям. В украинской армии появились бригады имени атамана Петра Калнышевского и гетмана Даниила Апостола.