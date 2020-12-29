Зеленский провел экстренное заседание СНБО, чтобы решить проблемы с КСУ, - СМИ

Подробности в ОП пока не сообщают.

Сегодня президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором, в частности, рассматривались вопросы разрешения конституционного кризиса в Украине.

Об этом РБК-Украина рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Она отметила, что заседание уже закончилось. Однако сообщать подробности Мендель пока отказалась.

"Все детали будут сообщены официально", - сказала пресс-секретарь.

В то же время народный депутат VIII созыва Сергей Лещенко у себя в Telegram-канале сообщил, что на заседании СНБО рассматривалась ситуация с главой КСУ Александром Тупицким. По словам Лещенко, президент издаст указ об отстранении Тупицкого от должности в соответствии со статьей 154 Уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, 21 декабря "Схемы" опубликовали разговор главы КСУ Тупицкого, свидетельствующий о его причастности к судейскому мошенничеству. В расследовании журналистов отмечается, что что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела об экс-главе Высшего хозяйственного суда Викторе Татькове, который находится в розыске. Тупицкий, который на тот момент был заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который тогда уже сотрудничал с правоохранителями, и осуществил запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода" (г.. Зугрэс), в завладении которым сейчас подозревается Татьков.

Представитель президента в КС Федор Вениславский отмечал, что "Пленки Тупицкого" являются основанием для его отстранения.

28 декабря Офис генпрокурора вызвал Тупицкого для вручения подозрения, однако глава КСУ не пришел "по уважительной причине". После этого Офис генпрокурора направил подозрение Тупицкому по почте.