Минобороны просит правоохранителей выяснить, кто пытается сорвать поставки питания для ВСУ

Одна из компаний, решившая максимально охватить весь рынок услуг в ВСУ по питанию, буквально за неделю до того, как приступить к своим обязанностям, отказалась от оказания услуг.

Из-за несовершенства законодательства в тендерах на поставку питания военнослужащим Вооруженных сил Украины принимают участие субъекты, чья главная цель - сделать невозможным или отсрочить эту процедуру, что ставит под угрозу обеспечение армии продовольствием, а значит и обороноспособность государства в целом. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Игорь Халимон. По его словам, Минобороны уже обратилось с соответствующими заявлениями в компетентные органы, пишут "Українські новини".

"Мы попросили помощи у Службы безопасности Украины, у полиции. Потому что у нас есть недобросовестные меры определенных участников, которые, я думаю, специально подают определенные несоответствующие документы, в том числе фиктивные, чтобы фактически сделать невозможным или отсрочить подписание договоров. Правоохранители нам помогают. Далее это уже вопрос их компетенции, как будет происходить привлечение к ответственности этих субъектов хозяйствования", - рассказал Игорь Халимон.

В ведомстве рассказали, что риск срыва договоров стал очевиден, когда очередной ФЛП подал минимальный пакет документов, и там не было ни опыта выполнения аналогичного договора, ни подтверждения финансовой состоятельности, ни даже банковской гарантии для обеспечения ценового предложения.

"Но подачи жалоб блокируют работу других. Это как в случае, когда во время боевых действий корабль затапливают в проливе, чтобы другие не могли пройти", - пояснили в МОУ.

В свою очередь, заместитель министра Игорь Халимон акцентировал на том, что сейчас Минобороны может дисквалифицировать того или иного участника только уже после торгов.

"После того, как будут проведены определенные процедуры. Не в момент, когда с ними ведется переговорная процедура. Именно через эти нюансы субъектами хозяйствования создаются определенные физические лица - предприниматели, которые заходят на торги исключительно для того, чтобы отсрочить или фактически сделать невозможной процедуру", - сказал заместитель рпуководителя МОУ.

Игорь Халимон напомнил, что в прошлом году одним из ФЛП также были фактически заблокированы процедуры, и тоже по питанию.

"Тогда вмешалась Верховная Рада, она помогла принятием закона о продлении договоров, чтобы не было срыва (обеспечения. - ред.) питания. Потому что одна из компаний, которая решила максимально охватить весь рынок услуг в ВСУ по питанию, буквально за неделю до того, как приступить к своим обязанностям, отказалась от оказания услуг", - рассказал заместитель министра обороны.

Он отметил, что в этом году образовалась такая же ситуация.

"Два ФЛП заходят, не имея ни тендерного обеспечения, ни каких-то возможностей для того, чтобы осуществлять качественные услуги. Я уверен, что это целенаправленные действия для дискредитации и ведомства в целом, и мероприятий, которые мы организовываем для перевода военнослужащих на систему питания по стандартам НАТО", - считает Игорь Халимон.

В Минобороны подчеркивают, что сейчас необходимо вмешательство всех государственных органов, поскольку здесь речь идет о рисках обороноспособности государства в целом.

"Вот как раз правоохранительные органы и должны выяснить, в чьих интересах они действуют", - отмечают в МОУ.

В ведомстве рассказали, что общая численность украинских военнослужащих - по закону 250 тыс, но сейчас на 26 тыс больше. Насущная необходимость - перейти на стандарты НАТО, в частности в питании для Вооруженных сил.