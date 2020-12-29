Микитасю сообщено о подозрении в заказе похищения человека

Бывшему владельцу компании "Укрбуд", фигуранту дела о хищении имущества Нацгвардии Максиму Микитасю сообщено о подозрении в заказе похищения юриста в Киеве .

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сегодня у Микитася происходили следственные действия, ему сообщено о подозрении в заказе похищения юриста столичной компании", - сказал собеседник агентства, добавив, что экс-владельца "Укрбуда" не задерживали.

В Министерстве внутренних дел подтвердили, что "владельцу известной строительной компании сообщено о подозрении в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве".

"Событие произошло 8 декабря. В Киеве четыре человека похитили юриста компании, которая оказывала юридические услуги подозреваемому.

Через несколько часов полицейские задержали исполнителей, а впоследствии установили и непосредственного заказчика преступления, им оказался владелец известной строительной компании, а организатором - лидер преступной группировки, который сейчас находится под стражей за совершение убийства", - сообщает пресс-центр МВД .

По информации Нацполиции, похищение юриста было тщательно спланировано, а подготовка к преступлению происходила в несколько этапов. "Получив все данные о будущей жертве, исполнители - члены транснациональной группировки - обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на $800 тыс.", - отмечается в сообщении.

По информации правоохранителей, через несколько часов после похищения полицейские задержали четырех исполнителей и освободили заложника. Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот, в свою очередь, - заказчику, впоследствии были задержаны двое организаторов.

"Сейчас на основании обоснованных доказательств заказчику - владельцу известной строительной фирмы - сообщили о подозрении по ч.3 ст.27, ч.3 ст.146 (похищение человека) и ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 189 (вымогательство)", - говорится в сообщении.

Утром 29 декабря журналист Юрий Бутусов сообщил, что сотрудники Национальной полиции пришли с обыском домой к Микитасю.

Ссылаясь на источники в НАБУ и Нацполиции, а также адвокатов Микитася, Бутусов написал в Facebook, что с 6:00 следователи проводили обыск согласно постановлению суда по уголовному делу о похищении человека.

Экс-нардеп после сделки со следствием, в которой он дал показания в отношении заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, находится под охраной детективов НАБУ. Офис генпрокурора по решению суда передал подследственность дела Микитася в СБУ . Вчера Татарову не смогли избрать меру пресечения, поскольку на суд не пришли прокуроры.

Микитась находится под ночным домашним арестом по подозрению в махинациях с жильем для Нацгвардии, в результате чего были потеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.