В результате обстрела Николаева погибли три человека, еще четыре — ранены

В результате обстрела Корабельного района Николаева утром, 4 июня, погибли три человека, еще четыре ранены, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«РоSSийские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Николаева. Сегодня утром в очередной раз пострадал Корабельный район», - говорится в сообщении.

По словам мэра, по состоянию на 15:00 известно о трех погибших: двое из них погибли на месте обстрела, один человек скончался по дороге в больницу. Кроме того, ранения получили еще четыре человека – за их жизнь борются медики.

«Предварительно известно о трех поврежденных многоэтажках. Сейчас собираем подробную информацию. Больше смогу вам сообщить позже», – отметил Сенкевич.