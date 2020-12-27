В правительстве обещают, что Украина будет иметь ресурсы для закупки вакцины от COVID-19

Деньги будут выделять из специального фонда, созданного для закупки вакцины и доплаты врачам.

В правительстве обещают, что Украина будет иметь ресурсы для закупки вакцины от COVID-19
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверяет, что у Украины будет достаточно ресурсов для закупки вакцины от коронавируса.

Об этом глава правительства сообщил в Facebook.

По словам премьера, в бюджете-2021 заложены почти 3 миллиарда гривен на закупку вакцины. Кроме того, деньги будут выделять из специального фонда, созданного для закупки вакцины и доплаты врачам. Вместе с тем, уже в этом году для приобретения вакцин было выделено 1,3 миллиарда гривен.

"На этой неделе закупку вакцин от COVID-19 обсудил с послами G7 и ЕС. Также этот вопрос прорабатывается совместно со Всемирным банком и ЕИБ. Соответствующая работа ведется и на уровне руководства США, Великобритании, Германии, других стран. Продолжаются активные переговоры с Польшей, которая может стать страной-посредником в получении вакцин из ЕС", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, украинские власти ведут переговоры с Индией, Великобританией, Францией и многими другими странами, чтобы ускорить поставки в Украину вакцины против COVID-19. Сначала Украина должна была получить бесплатную вакцину от коронавируса в объеме 8 млн доз во втором-третьем квартале следующего года. Сейчас первая партия ожидается в конце первого квартала.

Минздрав планирует в течение года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев. Это предполагает утвержденный министерством план вакцинации.

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