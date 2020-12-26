"Британский" штамм ковида обнаружили еще в двух странах

Больных обнаружили в Японии и Франции.

"Британский" штамм ковида обнаружили еще в двух странах
перехожі у Токіо
Фото: theguardian.com

Случаи нового штамма коронавируса, который обнаружили в Великобритании, подтвердили в Японии и Франции.

Об этом пишет The Guardian.

В Японии все больные недавно прибыли из Великобритании. Сейчас они на карантине, власть отслеживает их контакты.

"Япония избежала огромного количества зараженных, которое фиксируется в странах от США до Европы, но количество случаев резко возрастает, и дневной показатель этого месяца впервые превысил 3 тыс.", - говорится в сообщении.

Во Франции заболел житель города Тур, который также посещал Лондон. Мужчина не имеет симптомов и находится на изоляции. Его контакты тоже отслеживают.

Напомним, в последнее время в Великобритании быстро распространяется новый штамм коронавируса, который на 70% заразнее обычного.

25 декабря Британское правительство ввело новые жесткие ограничения в стране из-за ситуации с распространением COVID-19.

В стране вакцину производства Pfizer-BioNTech получили уже более 600 тысяч человек.

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