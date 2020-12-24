Начальницу службы аэропорта "Борисполь" отстранили от должности, - ВАКС

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и отстранил от занимаемой должности начальницу службы договоров неавиационной деятельности госпредприятия "Международный аэропорт "Борисполь"" Олесю Левочко до 23 января 2021 года включительно.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Левочко подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

По версии следствия, с 2014 по 2019 годы должностные лица госпредприятия заключили договоры и неправомерно передали в аренду здание аэропорта по заниженной стоимости. Размер нанесенного ущерба превышает 16,5 млн гривен.

Напомним, в ноябре ВАКС продлил Левочко срок действия обязательств до 12 января 2021 года включительно. В этом деле подозреваемым также является экс-руководитель аэропорта, президент МАУ Евгений Дыхне.

7 сентября Дыхне сообщили о подозрении по ч.2 ст.364 ( "Злоупотребление властью или служебным положением").

Как выяснило следствие, должностные лица международного аэропорта "Борисполь" с 2014 по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения субъектам предпринимательской деятельности по заниженной стоимости.

По двум незаконными договорам, размер причиненного ГП "МА "Борисполь" ущерба превышает 16,5 млн грн. Поскольку имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины, передавать его в аренду вправе только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре, отмечают в НАБУ.

По данным следствия, должностные лица ГП "МА "Борисполь" прекратили заключение предыдущих незаконных договоров в интересах представителей субъектов предпринимательской деятельности только после получения в 2019 году рекомендаций Национального бюро об устранении причин и условий, способствующих совершению уголовного преступления.

Расследование указанных фактов осуществляется с июня 2019 года. НАБУ и САП дальше расследуют другие эпизоды.

11 сентября ВАКС применил к Дыхне меру пресечения в виде залога в размере 5 255 000 гривен. В ноябре эта меру продлили.