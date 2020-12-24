В РоSSии супругов отправили в колонию за свадебное фото с ФСБшником
Жену приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 тыс. руб., мужа - к 12 с половиной годам колонии строгого режима и такому же штрафу.
Калининградский областной суд в РФ приговорил супругов Антонину Зимину и Константина Антонца к лишению свободы, признав их виновными в государственной измене.
Об этом сообщает ТАСС.
Супругов обвинили в том, что они раскрыли личность оперативника калининградского управления ФСБ капитана Максима Денисенко, который был гостем на их свадьбе и был на совместном фото супругов и гостей.
После этого, по версии следствия, Зимина и Антонец переслали фотографии Денисенко со свадьбы представителям разведки Латвии. Супруги не признали вину.
Зимина приговорена к 13 годам колонии общего режима и штрафу 100 тыс. руб., Антонец - к 12 с половиной годам колонии строгого режима и такому же штрафу.
Суд признал доказанным факт, что Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу, после чего она передавала в Латвию сведения, составляющие гостайну. С 2015 года она привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа, который тогда работал в министерстве экономики Калининградской области.
Защита намерена обжаловать приговор.
Напомним, в июне роSSийский суд приговорил к 16 годам гражданина США Пола Уилана по обвинению в шпионаже. Американец заявил, что дело сфабриковано. При задержании у американца нашли флеш-карты со сведениями, составляющими в РоSSии гостайну. Однако, по словам адвоката задержанного американца Владимира Жеребенкова, Уилан считал, что там "открытая информация культурного значения" и его фото из предыдущих поездок по РоSSии, а вовсе не секретные сведения. Кто именно передал Уилану флеш-карты, адвокаты журналистам не рассказывали.