В РоSSии супругов отправили в колонию за свадебное фото с ФСБшником

Жену приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 тыс. руб., мужа - к 12 с половиной годам колонии строгого режима и такому же штрафу.

Калининградский областной суд в РФ приговорил супругов Антонину Зимину и Константина Антонца к лишению свободы, признав их виновными в государственной измене.

Об этом сообщает ТАСС.

Супругов обвинили в том, что они раскрыли личность оперативника калининградского управления ФСБ капитана Максима Денисенко, который был гостем на их свадьбе и был на совместном фото супругов и гостей.

После этого, по версии следствия, Зимина и Антонец переслали фотографии Денисенко со свадьбы представителям разведки Латвии. Супруги не признали вину.

Зимина приговорена к 13 годам колонии общего режима и штрафу 100 тыс. руб., Антонец - к 12 с половиной годам колонии строгого режима и такому же штрафу.

Суд признал доказанным факт, что Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу, после чего она передавала в Латвию сведения, составляющие гостайну. С 2015 года она привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа, который тогда работал в министерстве экономики Калининградской области.

Защита намерена обжаловать приговор.