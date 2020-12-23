ВАКС продлил срок домашнего ареста Микитасю до 23 февраля

Подозреваемому запрещено покидать жилище в ночное время - с 23:00 до 7:00.

ВАКС продлил срок домашнего ареста Микитасю до 23 февраля

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему президенту государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

"В среду, 23 декабря, следственный судья ВАКС продлил срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему президенту Государственной строительной корпорации "Укрбуд". Подозреваемому запрещено покидать жилище в ночное время - с 23:00 до 7:00", - говорится в сообщении.

Также подозреваемый обязан прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронное средство контроля (браслет).

Срок действия постановления - до 23 февраля 2021 года включительно.

Напомним, Микитася подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 358 Уголовного кодекса.

Микитась до 24 декабря должен быть под арестом в СИЗО, однако он и его сотрудники пошли на сотрудничество с детективами НАБУ и прокурорами САП. 3 декабря он вышел из СИЗО. Микитась добровольно заплатил в бюджет 50 млн грн и назвал заместителя главы ОП Олега Татарова "автором схем составленных им меморандумов, по которым и "увели "Укрбуд".

18 декабря Татарову сообщили подозрение по этому делу.

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