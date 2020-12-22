Правительство продлило программу медгарантий на первый квартал 2021 года

В НСЗУ обеспокоены тем, что в результате принятого постановления по программе медгарантий средств хватит только на полгода, или придется сокращать медработников.

Кабинет министров принял постановление о продлении Программы медгарантий на I квартал 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба НСЗУ.

"Принятие постановления дает нам право продлить действие договоров, заключенных с нашими партнерами в 2020 году, путем заключения дополнительных соглашений. И это дает нам все основания оплачивать оказанные медицинские услуги, которые будут оказывать учреждения с 1 января 2021 года. А также оплачивать погашенные с 1 января 2021 года электронные рецепты по программе реимбурсации "Доступные лекарства", - говорится в сообщении.

В НСЗУ также обеспокоены тем, что принятая версия постановления, предложенная Минздравом, предусматривает расходы на I квартал в размере, который может достичь 39,7% бюджета Программы медицинских гарантий.

Это означает, что с 1 апреля:

или будут снижены тарифы на медицинские услуги, ниже уровня 2020 года, что приведет к сокращению штата медицинских работников, увеличению неформальных платежей из кармана пациента и росту социальной напряженности;

или средств по Программе медицинских гарантий хватит до середины июля 2021 года.

В НСЗУ отметили, что на сегодня заключили более 7 тыс. договоров с медицинскими учреждениями. Из них:

1719 на предоставление первичной медицинской помощи;

25 на оказание экстренной медицинской помощи;

3845 на оказание специализированной медицинской помощи;

1470 на оказание помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него.

"До конца года НСЗУ должен успеть подписать более 7тыс. дополнительных соглашений с медицинскими учреждениями и с девятью тысячами аптек ... Нужно приложить сверхусилия, чтобы каждая больница, каждая амбулатория, высокоспециализированное заведение и центр экстренной медицинской помощи с 1 января имел действующее соглашение с НСЗУ и получал средства для оказания медицинской помощи пациентам. Это позволит бесперебойно закупать лекарства для пациентов ... Это также позволит продолжать отпуск по электронным рецептам "Доступных лекарств" для 2,5 млн человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом II типа", добавили в НСЗУ.

Напомним, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла законопроект, который позволит закупать средствами государственного бюджета или возместить стоимость тех лекарственных средств, которые не включены в Национальный перечень основных лекарственных средств или Программу медицинских гарантий, но необходимы для лечения граждан. Авторы законопроекта надеются, что закон позволит усовершенствовать доступ граждан к лекарственным средствам надлежащего качества за счет средств Государственного бюджета Украины по программе медицинских гарантий.