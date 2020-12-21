Пять министров проведут онлайн-баттл по приготовлению борща

Модерировать состязание будет Евгений Клопотенко.

Пять министров проведут онлайн-баттл по приготовлению борща
Фото: Мінкультури

Украинские чиновники примут участие в кампании в поддержку включения элемента "Культура и традиция приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

22 декабря пять министров в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща. Стрим баттла начнется в 17:30 на странице МКИП в фейсбуке, информирует пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"Пока вы только настраиваетесь на марафон «Культура и традиция приготовления украинского борща», мы уже разжигаем плиты. И завтра ровно в 17:30 приглашаем всех на онлайн-баттл по приготовлению лучшего блюда между министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Абрамовским, министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко, вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром юстиции Денисом Малюськой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что модерирует соревнования "профессионал в кулинарных делах" Евгений Клопотенко.

Напомним, украинский борщ войдет в Национальный перечень культурного наследия.

Как сообщалось, в этом году овощи "борщевого набора" существенно подешевели, кроме моркови.

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