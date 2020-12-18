Украина и Канада расширят зону свободной торговли, - посол Канады

Для этого Украина должна двигаться по пути реформ, в частности, реформировать систему правосудия.

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой будет углублено в 2021 году за счет, в частности, сферы услуг.

Об этом сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Лариса Ґаладза в ходе онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности.

Она отметила, что для этого Украина должна двигаться по пути реформ, в частности, реформировать систему правосудия.

«Реформа системы правосудия - это то направление, в котором мы должны продолжать работать и должным образом его продвигать для Украины. Это крайне важно для украинских граждан и также для двусторонних отношений, если мы хотим их усиливать, в особенности торговые отношения», - сказала Лариса Ґаладза.

Посол также подчеркнула, что Канада будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины.

«Канада неизменно и бескомпромиссно будет поддерживать территориальную целостность не только путем тактических учений, которые мы организуем для Вооруженных Сил Украины, когда они готовятся к развертыванию на Донбассе, но и также в формате многосторонних форумов и инициатив вроде Крымской платформы. Канада будет продолжать стоять плечо к плечу с Украиной», - подчеркнула она.