На КПВВ "Новотроицкое" запустили работу сервисного центра

Первый такой центр 10 ноября открыли на новом КПВВ в Счастье Луганской области.

На КПВВ в Новотроицком Донецкой области 16 декабря заработал современный многофункциональный сервисный центр.

Об этом информирует пресс-служба Донецкой ОГА.

"Первый такой центр заработал в ноябре в Счастье Луганской области, наш в Новотроицком - второй, но не последний", - отметил глава ОГА Павел Кириленко.

Участие в открытии сервисного центра приняли вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, посол Польши в Украине Бартош Цыхоцки и заместитель генерального консула Германии в Донецке Петер Герр.

В следующем году на всех КПВВ будут оборудованы такие сервисные центры.

На подконтрольной украинским властям территории Донетчины открыты все четыре КПВВ на въезд и на выезд.

В составе сервисного центра будут действовать ЦПАУ, отделение банка и "Новой почты", фельдшерский пункт, в котором, в частности, будут делать экспресс-тестирование на ковид, участок полиции, комната матери и ребенка, аптека и сервисная зона, где можно будет приобрести устройства для работы приложения "Дій вдома". В будущем здесь будет также оказываться бесплатная правовая помощь.

Все сооружения сервисного центра доступны для людей с инвалидностью.

Как отметил Алексей Резников, власть посылает четкий сигнал, что Донбасс важен для Украины, что люди, находящиеся сегодня на временно оккупированной территории и являющиеся заложниками оккупантов, - граждане Украины, и "мы заботимся о них".

Он напомнил также, что несмотря на усиленные карантинные ограничения с 8 по 24 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда продолжат работать в штатном режиме.

Напомним, 10 ноября с 8:00 в Донецкой и Луганской областях Украины начали работу семь КПВВ: пять действующих возобновили работу и еще два новых - в Счастье и Золотом - начали работать. При этом роSSийская сторона блокирует работу КПВВ.

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