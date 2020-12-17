Умер мэр Харькова Геннадий Кернес, - Фукс

О смерти сообщил один из его ближайших друзей.

Умер мэр Харькова Геннадий Кернес, который недавно переболел коронавирусом.

О смерти сообщил его друг Павел Фукс. По его словам, Кернес умер в ночь на 17 декабря.

"Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма", - сообщил он.

16 сентября стало известно, что Кернеса, у которого подтвердился коронавирус, отправляют на лечение в Германию. По словам источников LB.ua, перед тем в Харькове состоялся консилиум врачей, которые должны были определиться с дальнейшей стратегией лечения главы города. Особое внимание уделяли наиболее пораженным легким и сердцу. Причем о транспортировке за границу речь не шла (этот вопрос обсуждался также ранее), поскольку существовали сопутствующие риски.

Однако за несколько часов состояние Кернеса резко ухудшилось, в результате чего было принято решение о направлении в Германию.

Кернес с 10 сентября находился на больничном. Полномочия городского головы исполнял секретарь Харьковского горсовета Александр Новак. 15 сентября в горсовете официально подтвердили, что Кернес заболел коронавирусом.

2 октября друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

25 октября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила Кернеса победителем выборов и признала его Харьковским городским головой. За него отдали голоса 60,34% избирателей.

10 ноября в полиции Харькова сообщили об открытии уголовного производства по факту исчезновения Геннадия Кернеса. Заявление об исчезновении городского главы подал руководитель одной из общественных организаций. Впоследствии сообщение убрали с сайта полиции.

9 декабря состоялась первая сессия новоизбранного совета, на котором глава городской ТИК сообщила, что Кернес получил полномочия и может не принимать присяги, поскольку принимал ее в 2010 году.

11 декабря Харьковский горсовет сообщил, что у Геннадия Кернеса, который находился на лечении в Германии, ухудшилось самочувствие. У него отказали почки, требовался гемодиализ. В тот же день сын Кернеса сообщил, что не владеет информацией о значительном ухудшении состояния здоровья своего отца, впрочем общался он с ним за неделю до того.

Кернес возглавлял Харьков с 2010 года. В апреле 2014 года было совершено покушение на его убийство - он получил огнестрельное ранение в спину во время пробежки. Нападение связали с политическими мотивами. После этого Геннадий Кернес был вынужден передвигаться на инвалидной коляске.